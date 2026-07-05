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Bila je ovo prva utakmica doskorašnjeg košarkaša Mege otkako je potpisao ugovor sa NBA ekipom.

Bogoljub Marković je bio veoma dobar u pobedi Milvokija nad Golden Stejtom rezultatom 97:83.

U utakmici NBA Letnje lige dvadesetogodišnji Srbin je igrao 25 minuta i za to vreme postigao 16 poena, a upisao još šest skokova i tri asistencije.

Marković je iz igre pogodio osam od 12 šuteva, svih osam za dva poena uz jedan promašaj, dok je sa distance, odnosno iza linije za tri poena promašio sva tri šuta.

1/5 Vidi galeriju Bogoljub Marković Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

Na sjajan način se Bogoljub predstavio Amerikancima, a u Milvokiju bi morali da budu zadovoljni prvom utakmicom.

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