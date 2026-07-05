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Kadetska reprezentacija Srbije je obezbedila plasman u finale Mundobasketa za igrače uzrasta do 17 godina tako što je u polufinalu pobedila domaćina Tursku.

Rezultat utakmice odigrane u Istanbulu je bio 76:71.

Snimak sa te utakmice je osvanuo na društvenim mrežama, a na njemu se vidi kako Ergin Ataman komunicira sa sudijama, ili samo jednim od njih.

Turčin se ponašao kao da je on selektor mladog tima, dok arbitar koji se vidi na snimku nije želeo bilo kakvu komunikaciju.

Ataman je ustao, prišao terenu i pokušao, uz gestikulaciju rukama, da objasni da je pogrešno dosuđen faul u napadu u korist Srbije.

Dogodilo se to pri rezultatu 73:71 za našu selekciju kada je Luka Galić iznudio prekršaj u napadu Bešira Brajanta.

Pogledajte kako je izgledala reakcija Atamana:

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Bonus video:

01:00
Pogledajte kako je Ataman dočekan u Pioniru Izvor: Kurir