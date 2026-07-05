ERGIN ATAMAN JE ZLO! Pogledajte šta je radio na meču Srbija - Turska iz prvog reda tribina (VIDEO)
Erginu Atamanu nije mesto u košarci. Bar dok ne počne normalno da se ponaša. A, to se očito neće dogoditi...
Zamislite selektora reprezentacije koji dođe na meč mlađih kategorija i divlja pored terena. E, to je Ergin Ataman.
Dok deca igraju, turski trener u ulozi navijača u prvom redu rešio je da juri sudije i deli pravdu?! Neverovatno je šta čovek sebi daje za pravo.
Divljao je ceo meč, a vrhunac je bio u finišu kada je poželeo da on odlučuje šta je faul i čija je lopta...
Pogledajte ovu sramotu (ovo je samo jedan od mnoštva momenata njegovog divljanja na meču):
Inače, Kadetska reprezentacija Srbije je obezbedila plasman u finale Mundobasketa za igrače uzrasta do 17 godina tako što je u polufinalu pobedila domaćina Tursku. Rezultat utakmice odigrane u Istanbulu je bio 76:71.
Snimak sa te utakmice je osvanuo na društvenim mrežama, a na njemu se vidi kako Ergin Ataman komunicira sa sudijama, ili samo jednim od njih..
Bonus video: