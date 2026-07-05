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Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina plasirala se u finale Svetskog prvenstva, gde će se za zlatnu medalju boriti protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Tim selektora Stevana Mijovića odigrao je sjajnu utakmicu u Istanbulu i savladao domaću Tursku, utišavši hiljade vatrenih navijača u dvorani.

Međutim, jedan detalj sa polufinalnog susreta posebno je privukao pažnju. Na tribinama su bili i reprezentativci SAD, koji su nekoliko sati ranije ubedljivo savladali Australiju rezultatom 114:65 i obezbedili svoje mesto u finalu.

Mladi stručnjak Foto: FIBA

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se da su mladi Amerikanci otvoreno navijali za Tursku, burno proslavljajući gotovo svaki poen domaće selekcije. Deluje da su priželjkivali upravo Turke za rivala u borbi za zlato.

Ipak, plan im nije uspeo. Srbija je pokazala karakter, izdržala ogroman pritisak sa tribina i zakazala veliko finale protiv Amerikanaca.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Da li je ovo bio samo trenutak navijačkih simpatija ili znak da Amerikanci smatraju Srbiju najtežim mogućim protivnikom? Odgovor će stići već večeras, kada će dve najbolje selekcije turnira odlučivati o novom svetskom šampionu.