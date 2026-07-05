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Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić rekao je da zna šta "orlove" čeka u meču protiv Bosne i Hercegovine i ističe da će "orlovi" pokušati da nametnu agresivnu igru i energetski budu bolji od rivala.

Srbija u meču poslednjeg, 6. kola prve runde kvalifikacija, dočekuje Bosnu i Hercegovinu u ponedeljak u 20 časova u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić".

Naša reprezentacija je imala 32 asistencije u ubedljivom trijumfu protiv Švajcarske, o čemu je prvo govorio Jokić.

"Od samog početka je selektor tražio ekstra pas, da se nađe bolji šut, da bude otvoren. To smo i radili većim delom utakmice. Čak smo i promašili dosta otvorenih šuteva, ali smo ponovo kreirali dobre šuteve. To govori o dobrom pristupu ofanzivnom delu, dok kod defanzivnog segmenta to nije bilo slučaj, naročito u prvoj četvrtini", naveo je Jokić na današnjoj konferenciji za medije.

Obe ekipe su još ranije obezbedile plasman u drugu, finalnu rundu kvalifikacija, ali utakmica ima veliki značaj jer se bodovi prenose u drugu fazu. Srbija, koja je pobedila BiH jesenas u Sarajevu ulazi u meč sa skorom 3-2, dok gosti dolaze sa učinkom 2-3.

"Mislim da su veoma nezgodni kao kolektiv. Svi momci su istih gabarita, jaki, visoki, dugački, fizički moćni… Tako da neće da nas iznenade agresivnošću. Na tome smo potencirali po završetku utakmice sa Švajcarskom. Znamo šta nas čeka, pa ćemo probati da nametnemo našu agresivnost od početka. Videli smo kakvi su bili protiv Turaka i ne možemo da ih pustimo da energetski budu bolji od nas“, dodao je Jokić i na kraju čestitao kadetima Srbije na plasmanu u finale Svetskog prvenstva.