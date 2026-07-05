Odlazak Žana Montera iz Valensije označava nastavak krize u klubu, koji se suočava sa velikim promenama pred novu sezonu.
Košarka
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Košarkaš iz Dominikanske Republike Žan Montero napustio je Valensiju, saopštio je danas španski klub.
Kako je saopšteno, aktivirana je otkupna klauzula za 23-godišnjeg beka, koji će, kako su preneli španski i grčki mediji, karijeru nastaviti u Olimpijakosu.
Odlaskom Montera nastavljen je trend velikih promena u Valensiji ovog leta. Klub su pre Montera napustili i Brakston Ki, Haime Pradilja, Serhio De Larea, Darijus Tompson i Isak Noges, a otišao je i trener Pedro Martinez, pa je jasno da će šampion Španije u novu sezonu ući sa kompletno renoviranom ekipom.
Videćemo da li će Valensija i u novoj sezoni biti na vrhunskom nivou... Za sada je teško poverovati u to.
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