Bivši košarkaši Partizana i Crvene zvezde, Kaboklo i dos Santos, predvodili su Brazil do pobede nad Venecuelom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Košarka
JAGO I KABOKLO BLISTALI! Brazil na krilima bivših igrača Zvezde i Partizan došao do stotke
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Bivši košarkaši Partizana i Crvene zvezde, Bruno Kaboklo i Jago dos Santos, predvodili su Brazil ka ubedljivoj pobedi nad Venecuelom (103:88) u gostima u meču petog kola Grupe C američkih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.
Brazil je novom pobedom stigao do skora 5:0 u prvoj rundi kvalifikacija, pa izabranici Aleksandra Petrovića već posle prve grupne faze imaju otvoren put ka plasmanu na planetarni šampionat.
Kaboklo je dao 22 poena uz pet skokova, a Jago 20 poena uz čak 13 asistencija i šest skokova.
Venecuela, koja je bila domaćin u kolumbijskom gradu Kaliju, ima učinak 1-3 i boriće se sa Čileom (1-4) do kraja prve grupne faze za prolaz dalje.
Jago dos Santos u dresu Crvene zvezde Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia
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