Slušaj vest

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević rekao je danas da protiv Bosne i Hercegovine očekuje potpuno drugačiji meč u odnosu na duel iz novembra, kao i da će obe selekcije biti dodatno pojačane pred poslednje kolo prve runde kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027.

“Videli smo da je Bosna dobro izgledala, znamo i kako je nama bilo u toj poslednjoj utakmici, tako da, biće potpuno različite utakmice od onoga što smo videli do sada. To je ekipa koja igra čvršće, koja je mnogo više u kontaktu, više fokusirana na igru unutar perimetra, dok smo imali Švajcarsku koja je orijentisana na šut spolja. Biće drugačije u njihovom pristupu igri i u odnosu na prethodni prozor koji smo odigrali sa njima (pobeda u Sarajevu 74:72, 30. novembar), četiri nova igrača su tu, a mi imamo osam novih u odnosu na prethodni prozor", rekao je Alimpijević, preneo je Košarkaški savez Srbije (KSS).

Košarkaši Srbije dočekaće u ponedeljak selekciju BIH u dvorani "Aleksandar Nikolić", u utakmici šestog kola Grupe C u prvoj rundi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević na treningu Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

U Grupi C vodi Turska sa maksimalnim učinkom posle pet utakmica, Srbija je druga sa tri pobede i dva poraza, BIH ima dve pobede i tri poraza, a Švajcarska završava učešće u kvalifikacijama (0/5).

Srbija je u prethodnom kolu na gostovanju pobedila Švajcarsku sa 97:73, uz čak 32 asistencije na meču.

"Videli smo i na treninzima da to dobro izgleda, timski. Na taj podatak sam možda i najponosniji, 30+ asistencija. Ima drugih stvari koje treba da se zategnu, ali ovo pokazuje da među njima vlada dobra atmosfera", dodao je Alimpijević.

Selektor Srbije se osvrnuo na uspeh selekcije do 17 godina, koja će danas od 19.15 u Istanbulu igrati finale Svetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.

"Gledali smo, čitav stručni štab je gledao zajedno i veoma smo ponosni i na tu decu, na selektora i čitav stručni štab. Zaista fantastičan posao. Imao sam priliku da ih gledam u Istanbulu na prijateljskom turniru i bio sam oduševljen načinom na koji su krenuli prijateljsku utakmicu protiv Litvanije, gde su u prvom poluvremenu imali minus od 20+ poena i onda su u okrenuli utakmicu i pobedili. To zaista treba da krasi sve selekcije Srbije, način na koji se bore, karakter, ta pojačana doza patriotizma, igranja za dres i grb. Svi smo ponosni na njih, ogromne čestitke. Za mene je uspeh bio ulazak u polufinale, a ovo je zaista još fantastičnije", zaključio je Alimpijević.

Utakmica između Srbije i BIH igra se u ponedeljak od 20.00.