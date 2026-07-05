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Košarkaška reprezentacija Srbije dobila je i poslednjeg protivnika u drugoj fazi kvalifikacija za Mundobasket. Pored Italije i Litvanije, sa "orlovima" će u novoformiranoj grupi igrati i selekcija Islanda.

Island je do plasmana u drugu fazu stigao pobedom nad Velikom Britanijom u gostima rezultatom 88:86, u meču koji je odlučen u dramatičnoj završnici. Tako su Islanđani završili prvu fazu kvalifikacija sa učinkom 3-3 i obezbedili mesto među 12 najboljih reprezentacija koje nastavljaju borbu za Mundobasket.

1/4 Vidi galeriju Srbija Češka prijateljski meč Foto: KSS

Srbija u drugu fazu prenosi rezultate ostvarene u prvoj rundi kvalifikacija, kao i ostale selekcije. U novoformiranoj grupi već se nalaze Italija, Litvanija i Island, dok će iz srpske grupe dalje proći i Turska, koja je obezbedila prvo mesto, kao i Bosna i Hercegovina ili Srbija, u zavisnosti od raspleta poslednjeg kola.

Uoči završetka prve faze, Litvanija ima skor 3-2, Italija 4-1, dok Srbija ima priliku da pobedom protiv Bosne i Hercegovine dođe do učinka 4-2 i napravi odličnu zalihu bodova pred nastavak kvalifikacija.

Druga faza kvalifikacija za Mundobasket počinje već u avgustu, potom slede kvalifikacioni prozori u novembru i februaru, kada će biti poznati putnici na Svetsko prvenstvo.

Pred Srbijom je zahtevan raspored i veliki izazovi, ali će cilj biti jasan - što pre obezbediti plasman na Mundobasket i izbeći neizvesnost u završnici kvalifikacija.

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