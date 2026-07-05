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Vest o navodnom sukobu između Janisa Sferopulosa i Saše Obradovića na trenerskom seminaru u Atini izazvala je veliku pažnju, ali iz Grčke sada stižu potpuno drugačije informacije.

Portal "Direktno" je ranije preneo da je došlo do sukoba u Atini, međutim, Grci su brzo demnatovali neke od navoda.

1/7 Vidi galeriju Janis Sferopulos fotografije Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport/Peđa Milosavljević

Prvobitno se pojavila tvrdnja da je došlo do žestokog verbalnog sukoba, koji je umalo prerastao u fizički obračun. Prema tim navodima, Saša Obradović je prišao treneru Crvene zvezde i optužio ga da ga je "bušio" kod igrača, nakon čega je usledila burna rasprava pred ostalim učesnicima seminara.

Ipak, grčki portal Athletiko prenosi da je čitava priča znatno prenaglašena.

- Srbi su od muve napravili slona. Zaista je bilo malo tenzije između Saše Obradovića i Janisa Sferopulosa, ali nije bilo nikakvog incidenta. Razmenjena je jedna rečenica, a kasnije su se pomirili i zajedno sa ostalim trenerima večerali - napisao je novinar ovog portala.

Prema tome, umesto ozbiljnog sukoba o kojem se spekulisalo tokom dana, sve se, kako tvrde grčki izvori, završilo kratkom razmenom reči bez većih posledica, a dvojica iskusnih stručnjaka vrlo brzo su izgladila nesporazum.

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