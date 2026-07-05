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Aktivan je Panatinaikos i ovog leta i to poprilično. Dolazak Željka Obradovića, formiranje stručnog štaba i tima koji želi srpski stručnjak. Sve to bi trebalo uskoro da se sklopi, a zatim krene u projekat vraćanja trofeja u "OAKA arenu".

Spekulacija je mnogo, posebno od juče kada se pojavila priča o potpisu Isaka Bonge, a zatim se ista intenzivirala. Dimitris Janakopulos nije želeo o njemu, ali ne znači da Nemac nije baš to ime koje potpisuje u sredu. U utorak je red na Branka Badija.

"Spavam od četvrtka. Badio prolazi medicinski pregled u utorak, u sredu ga prolazi neko drugi", objavio je na Instagramu.