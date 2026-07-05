Najbolji košarkaš sveta ispratio je dva svoja konja na kasačkom danu u Adi
Košarka
JOKIĆ PRED MEČ SA BIH OTIŠAO NA KONJIČKE TRKE: Jutros na treningu reprezentacije, popodne na hipodromu...
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Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić iskoristio je nedeljno popodne da poseti konjičke trke u Adi.
Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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Jokić je jutros bio na treningu reprezentacije koja u ponedeljak od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuje Bosnu i Hercegovinu u utakmici kvalifikacija za Mundobasket.
Kasačke trke održavaju se na hipodromu "Halas Jožef", a Jokić je u "Probnom derbiju", imao dva grla iz svoje štale. U pitanju su "Catullo Jet" i "Aragorn".
Jokić je ispratio obe trke, pošto je "Catullo Jet" uzelo učešće u "Trci grada Ada", dok je drugo bilo deo trke "Satex".
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