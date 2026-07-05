Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić iskoristio je nedeljno popodne da poseti konjičke trke u Adi.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Jokić je jutros bio na treningu reprezentacije koja u ponedeljak od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuje Bosnu i Hercegovinu u utakmici kvalifikacija za Mundobasket.

Kasačke trke održavaju se na hipodromu "Halas Jožef", a Jokić je u "Probnom derbiju", imao dva grla iz svoje štale. U pitanju su "Catullo Jet" i "Aragorn".

Jokić je ispratio obe trke, pošto je "Catullo Jet" uzelo učešće u "Trci grada Ada", dok je drugo bilo deo trke "Satex".