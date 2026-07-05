Slušaj vest

Obradović je stigao u Jerusalim gde je promovisan u novog trenera Hapoela, a klub je na zvaničnim kanalima objavio fotografije Obradovića sa podignutim klupskim šalom.

1/5 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, www.Starsport.rs ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nedavno je na seminaru trenera Evrolige u Atini istakao da mu je želja da radi u elitnom evropskom takmičenju, ali da ga je upravo projekat Hapoela ubedio da prihvati novi izazov.

Na zvaničnoj promociji nije krio zadovoljstvo zbog novog angažmana.

"Hvala svima koji su mi ukazali priliku da budem trener Hapoela. Stvarno imam ogromna očekivanja. Nakon što sam godinama bio trener u Evroligi, prepoznao sam ovo kao ogroman projekat koji će da raste do evroligaškog nivoa. Srećan sam što vidim strast kod navijača Hapoela i jedva čekam da ih vidim. Jala Hapoel", rekao je Obradović.

Srpski trener će imati zadatak da predvodi ambiciozni klub iz Jerusalima, koji u narednim sezonama želi da postane ozbiljan kandidat za mesto u Evroligi.