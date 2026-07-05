Nikola Кusturica izabran je u prvu petorku Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Turskoj.
SVETSKO PRVENSTVO
VELIKO PRIZNANJE ZA FANTASTIČNOG SRBINA: Nikola Кusturica u najboljoj petorci Svetskog prvenstva do 17 godina u Turskoj
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Nikola Кusturica izabran je u prvu petorku Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Turskoj.
Nikola Kusturica Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, VICTOR SALGADO/VICTOR SALGADO, Fiba.com
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Jedan od najtalentovanijih igrača u ovoj generaciji, bio je pravi lider našeg tima.
Na putu do statusa vicešampiona sveta, Кurusturica je prosečno beležio 22.5 poena, 6.5 skokova i 2.8 asistencije.
U najboljoj petorci turnira, osim našeg mladog asa su još Joakim Bumtje Bumtje (SAD), Luk Pol (Australija), Bekam Blek (SAD), Omer Кutlaj (Turska).
MVP Prvenstva je Joakim Bumtje Bumtje.
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