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 Selektor Srbije Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera na U17 Svetskom prvenstvu.

Stevan Mijović Foto: FIBA

 Mijović je predvodio Srbiju do istorijskog uspeha u Istanbulu, a prošle godine je sa ovom generacijom bio šampion Evrope.

Vicešampioni sveta su u četvrtfinalu izbacili Litvaniju, a u polufinalu savladali Tursku, da bi u borbi za zlato poklekli protiv SAD.

U obe utakmice pre finala, naš tim je do pobede stigao posle preokreta u drugom poluvremenu.

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