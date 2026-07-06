Košarka
VELIKO PRIZNANJE: Selektor Srbije Stevan Mijović proglašen za najboljeg trenera na Svetskom prvenstvu
Slušaj vest
Selektor Srbije Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera na U17 Svetskom prvenstvu.
Stevan Mijović Foto: FIBA
Vidi galeriju
Mijović je predvodio Srbiju do istorijskog uspeha u Istanbulu, a prošle godine je sa ovom generacijom bio šampion Evrope.
Vicešampioni sveta su u četvrtfinalu izbacili Litvaniju, a u polufinalu savladali Tursku, da bi u borbi za zlato poklekli protiv SAD.
U obe utakmice pre finala, naš tim je do pobede stigao posle preokreta u drugom poluvremenu.
Reaguj
Komentariši