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Srbija je dobila novu zlatnu generaciju momaka.

Posle zlatne medalje osvojene prošle godine na Evropskom prvenstvu do 16 godina, ove godine je selekcija do 17 godina osvojila srebro na Svetskom prvenstvu.

1/9 Vidi galeriju Stevan Mijović Foto: FIBA

Amerika je u Istanbulu bila ipak prejaka, ali to ne umanjuje veliki uspeh naslednika Jokića, Bogdanovića i ostalih košarkaša.

Ovu zlatnu srpsku generaciju sa klupe predvodi mladi trener Stevan Mijović.

Trener već sa 19 godina

Stevan je rođen 1993. godine u Kragujevcu.

Završio je srednju Medicinsku školu i nakon toga diplomirao na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, smer košarkaški trener. Košarku je igrao za Boox Computers, Kolonac i Radnički iz Kragujevca.

Trener je postao praktično sa 19 godina.

Od 2012. do 2017. radio je kao trener u košarkaškom klubu Crvena zvezda, gde je imao priliku da vodi sve mlađe kategorije. Sa ekipom kadeta bio je šampion Srbije 2012/13. Naredne sezone je osvojio juniorsku Evroligu, a 2014/15 je bio juniorski šampion zemlje.

Tokom trenerske karijere učestvovao je u mnogim međunarodnim projektima kao što su Euroleague One Team i Special Olympics.

Od 2017. je glavni trener juniorske ekipe KK Dynamic BG. U ovom klubu je radio do 2021. godine i radio je kao glavni trener razvojnih selekcija, kao i prvi pomoćnik u seniorskom timu.

Potom je bio glavni trener Kolubare iz Lazarevca (2021–2022) i Radničkog iz Kragujevca (2022–2024), koji je odveo u Prvu ligu Srbije.

Tokom 2024. godine je mesec dana bio trener FMP-a u ABA ligi, da bi se vratio u Dinamik, koji je vodio kao zvanično najmlađi trener Košarkaške lige Srbije. Trenutno je pomoćnik Draganu Šakoti u atinskom AEK-u.

Zlato sa kadetima na EP

Mijović je dugi niz godina prisutan u reprezentativnoj košarci. Bio je deo stručnih štavova u gotovo svim uzrastima u mlađim kategorijama.

Bio je pomoćnik u kadetskoj selekciji, zatim u juniorskoj gde je osvojio bronzu medalju na Evropskom prvenstvu 2022. godine. Nakon toga je bio deo stručnog štaba u U19 timu, a onda je 2025. godine preuzeo kadete, koje je već u prvog godini doveo do zlata na Evrobasketu

"Orlići" su bili dominanti na prvenstvu Starog kontinenta u Tbilisiju u Gruziji, pa su u finalu savladali Litvaniju sa 99:86.

Srebro na Svetskom prvenstvu

Godinu dana kasnije, Mijović je sa istom generacijom putovao u Istanbul na Svetsko prvenstvo.

Nije nerealno očekivati zlato pored selekcije SAD, pa je drugo mesto bilo realan najveći domet za sve ostale reprezentacije. I tu je Srbija pokazala da u ovoj ekipi ima strašan potencijal i sjajan karakter. Momci koje je izabrao Mijović pobeđivali su u bitnim mečevima, ali i plenili svojom igrom. U četvrtfinalu je savladana Litvanija u reprizi finala Evropskog prvenstva, a potom u polufinalu i Turska, podržana prepunom dvoranom u Istanbulu.

Dokaz vrhunskog rada potvrđen je i kroz pojedinačna priznanja.

Stevan Mijović je proglašen za najboljeg trenera na Prvenstvu sveta, dok je Nikola Koprivica izabran u prvu petorku. Pored toga, proglašen je za najboljeg defanzivca Prvenstva. Takođe, Matija Lukić je izabran u drugu petorku šampionata.

Sve ovo govori da je Srbija dobila novu sjajnu generaciju košarkaša, ali i sjajnog perspektivnog trenera, koji bi jednog dana mogao da preuzme i A tim.