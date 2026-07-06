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Košarkaški klub Dubai saopštio je da je produžio ugovor sa centrom Mfiondu Kabengeleom na još jednu sezonu, pa će kanadski reprezentativac ostati u ekipi najmanje do kraja takmičarske 2027/28.

Kabengele (28), visok 208 centimetara, već je imao važeći ugovor za predstojeću sezonu, a novim dogovorom saradnja je produžena za dodatnih godinu dana.

Kanadski centar iza sebe ima uspešnu debitantsku sezonu u Evroligi, u kojoj je prosečno beležio 14,2 poena, 6,1 skok i indeks korisnosti 17,4. Sezonu je završio kao osmi najbolji skakač i deveti po indeksu korisnosti u elitnom evropskom takmičenju, dok je Dubai ostao u trci za plej-of do poslednjeg kola ligaškog dela.

U ABA ligi prosečno je postizao 14,0 poena uz odličnih 42,1 odsto šuta za tri poena i 6,3 skoka po utakmici, predvodeći Dubai do istorijske, prve šampionske titule u istoriji kluba.

Pre dolaska u Dubai, Kabengele je nastupao u Veneciji, a u sezoni 2024/25 bio je najbolji skakač Evrokupa sa prosekom od 9,7 skokova, uz 15,4 poena po meču, što mu je donelo mesto u idealnoj petorci takmičenja.