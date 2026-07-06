NIKOLA JOKIĆ CIRKA PIVO I PRATI SVOJ OMILJENI SPORT: Isplivali hit snimci (VIDEO)
Nikola Jokić još jednom je pokazao da ni usred reprezentativnih obaveza ne odustaje od svoje najveće ljubavi van košarke - konja.
Samo nekoliko sati nakon što je govorio o izazovu Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, trostruki MVP NBA lige pojavio se na hipodromu u Adi, gde je privukao ogromnu pažnju prisutnih.
Košarkaš Denver Nagetsa u nedelju pre podne izašao je pred novinare i najavio duel Srbije protiv Bosne i Hercegovine, koji je naš nacionalni tim u nastavku kvalifikacija odigrao sinoć. Međutim, čim je završio s pomenutim reprezentativnim obavezama, Jokić je krenuo put severa Srbije, u mesto Ada, gde je održavan trkački dan.
Nije tajna da je upravo svet konjičkog sporta njegova velika strast. Kad god mu obaveze to dozvole, najbolji srpski košarkaš slobodno vreme provodi na hipodromima, uz svoje prijatelje i tim ljudi koji brine o grlima iz njegove štale.
Ovog puta iz Jokićeve štale "Drim kečer" u trkačkom programu su bila dva grla - Katuljo Džet i Aragorn, pa je bilo sasvim očekivano da Nikola bude uz svoje ljubimce i isprati njihove nastupe.
Kamere Arene sport zabeležile su njegov dolazak u Adu, ali i trenutak koji je vrlo brzo postao glavna tema na društvenim mrežama. Jokić je u jednom trenutku snimljen sa čašom piva u ruci, što je izazvalo brojne komentare navijača. Mada, toliko se stesao i zategao Nikola da par piva neće ništa da promeni.
Što se tiče rezultata, Jokić ne može da bude potpuno zadovoljan. Njegov konj Katuljo Džet je u Trci grada Ade zauzeo četvrto mesto u konkurenciji pet kasačkih posada.
Njegov drugi ljubimac Aragorn je ostao bez plasmana i bodova zbog dugog galopa.
Oni koji prate njegovu karijeru dobro znaju da u tome nema ničeg neobičnog. Trostruki MVP NBA lige nikad nije skrivao da voli pivo, opuštenu atmosferu i druženje sa prijateljima kad nema utakmica i treninga.
Upravo zbog toga mnogi ga smatraju jednim od najprirodnijih i najautentičnijih sportista današnjice, čovekom koji ni posle svih uspeha nije promenio životne navike.
Da je Jokićev odlazak u Adu privukao pažnju i van Srbije, potvrđuje i činjenica da su njegov boravak na hipodromu zabeležili i Denver Nagetsi.
Američki klub objavio je fotografije i snimke svog najboljeg igrača na društvenoj mreži Iks, još jednom pokazavši da dobro zna koliko je ljubav srpskog centra prema konjima postala deo njegovog prepoznatljivog imidža.
Jokić je još jednom pronašao idealan način da napuni baterije - među konjima, na hipodromu i u opuštenoj atmosferi, koja mu, očigledno, najviše prija.