Košarkaški savez Srbije poziva navijače da pruže fer podršku reprezentaciji tokom utakmice protiv Bosne i Hercegovine večeras.
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KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE SE OGLASIO PRED VEČERAŠNJI MEČ: Apel i molba za navijače...
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Košarkaški savez Srbije uputio je apel navijačima da tokom večerašnje utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. protiv Bosne i Hercegovine pruže podršku reprezentaciji Srbije na fer i sportski način.
Meč će biti odigran večeras od 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".
Iz KSS su pozvali navijače da poštuju pravila organizacije utakmice, budu strpljivi prilikom ulaska u dvoranu i iskažu poštovanje prema svim učesnicima događaja – igračima, službenim licima i gostujućoj delegaciji.
Savez je apelovao da podrška reprezentaciji bude iskazana navijanjem, pesmom i aplauzima, bez unošenja i bacanja predmeta, kao i bez vređanja bilo koga po bilo kom osnovu.
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