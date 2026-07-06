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Košarkaški savez Srbije uputio je apel navijačima da tokom večerašnje utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. protiv Bosne i Hercegovine pruže podršku reprezentaciji Srbije na fer i sportski način. 

Meč će biti odigran večeras od 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Iz KSS su pozvali navijače da poštuju pravila organizacije utakmice, budu strpljivi prilikom ulaska u dvoranu i iskažu poštovanje prema svim učesnicima događaja – igračima, službenim licima i gostujućoj delegaciji.

Savez je apelovao da podrška reprezentaciji bude iskazana navijanjem, pesmom i aplauzima, bez unošenja i bacanja predmeta, kao i bez vređanja bilo koga po bilo kom osnovu.

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