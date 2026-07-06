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Svet košarke s vremena na vreme iznedri talente koji već na prvi pogled brišu granice između juniorskog i seniorskog sporta. Ipak, ono što danas radi 17-godišnji Novosađanin Nikola Kusturica odavno nije viđeno na evropskim prostorima.

Košarkaški stručnjaci složni su u jednoj oceni - Srbija u poslednjih 20 godina nije imala talentovanijeg košarkaša.

Nikola Кusturica izabran je u prvu petorku Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Turskoj. Na putu do statusa vicešampiona sveta, srpski biser je prosečno beležio 22.5 poena, 6.5 skokova i 2.8 asistencije.

Prema navodima američkih sportskih portala, Kusturica se već sada projektuje kao potencijalni Top 3 pik na NBA draftu, što ga svrstava među najtraženije mlade igrače svoje generacije u svetu.

Zašto je to tako, pogledajte sledeće video snimke i sve će vam biti jasno...

Nude mu ugovor od 12 miliona

Tokom sezone Kusturica se istakao na Evroliginom turniru za mlade, redovno trenira sa prvom ekipom Barselone i već je uspeo da debituje u Evroligi. Ipak, čini se da će njegova karijera krenuti potpuno novim i drugačijim putem.

Prema informacijama "Meridian sporta", talentovani bek je veoma blizu potpisivanja za prestižni američki univerzitet UCLA (Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu). Očekuje se da će prihvatiti dvogodišnji ugovor sa NCAA timom, uz zaradu od čak 12 miliona dolara.

1/6 Vidi galeriju Nikola Kusturica Foto: Fiba.com

Takav finansijski paket za tinejdžera u Evropi je gotovo nemoguć, jer čak i da dobije ugovor u Evroligi, teško da bi bio ni blizu ovih brojki.