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Srbija u ovaj meč ulazi kao favorit iz tri razloga: domaći teren, viši individualni plafon i veća sposobnost da kvalitetan napad generiše čak i kada prvi plan ne radi. Srbija u ovim kvalifikacijama prosečno postiže 85 poena, hvata 37,8 skokova i deli 21,6 asistencija, dok BiH stoji na 78,6 poena, 36 skokova i 20,8 asistencija. Najvažniji detalj je što Srbija ima vrlo sličan procenat za dva poena kao BiH, ali i bolju realizaciju penala, što je u mečevima koji se lome na kontaktu često presudno.

Od povratka Nikole Jokića, srpski napad ponovo izgleda kao sistem sa viškom rešenja. Protiv Švajcarske je završio sa 22 poena, 14 skokova i 7 asistencija bez izgubljene lopte, a FIBA izveštaj posebno naglašava da je Srbija uz njega imala čak 32 asistencije. To je jasan signal šta Alimpijević želi: više dodatnog pasa, više odluka iz unutrašnjosti ka spolja i manje solo-poseda. Jokić je i sam rekao da je trener od početka insistirao na protoku lopte i dodatnom pasu.

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević na treningu Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

To praktično znači da će Srbija večeras pokušati da napad otvori kroz Jokićev post-up, short-roll dodavanja i high-low saradnju sa četvorkama i krilima. U toj konstrukciji Aleksa Avramović je prvi pik za pritisak na loptu i ulaz u prvi blok, Nikola Jović sekundarni kreator koji može da napadne closeout, a Davidovac i Dangubić služe kao fleksibilni spojni delovi između spot-up šuta i cuts bez lopte.

Bosna i Hercegovina, međutim, nije rival koji se lako “skloni”. Dušan Alimpijević je u najavi meča rekao da BiH igra “čvršće, u kontaktu” i da je “fokusirana za igru unutar perimetra”. To se slaže sa onim što pokazuju i brojke iz njihovog duela sa Turskom: BiH je vodila 16 minuta i 19 sekundi, imala 14 promena vođstva, šutirala 47 odsto iz igre i 53,7 odsto za dva, a ključni oslonac bio je Luka Garza sa 27 poena. Dakle, to je tim koji može da te uvede u rovovsku utakmicu i natera da svaku prednost zaradiš kroz kontakt.

Glavni problem za BiH je to što bez Džanana Muse nema istu količinu vrhunskog individualnog kreiranja sa lopte. Musa je, prema izveštajima iz juna, van stroja zbog povrede hrskavice kolena i očekuje se tek za sledeći prozor. To za selektora menja raspodelu lopti: više se ide na Garzu u dubini, više odgovornosti preuzimaju Amar Gegić i Darko Talić, a Vrabac i Alibegović moraju da daju poene iz drugog plana. U prevodu, BiH bez Muse i dalje ima strukturu, ali nema isti nivo “teških poena” kada posed stane.

1/19 Vidi galeriju Srbija - Švajcarska (Kvalifikacije za Mundobasket) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zato je centralni "matchup" večeri vrlo jasan: Jokić protiv Garze, ali ne u prostom jedan-na-jedan smislu. Jokićev uticaj je višeorganizatorski: on tera odbranu da bira između udvajanja i rotacija koje otvaraju šut sa strane. Garza je više klasična napadačka sila u zoni obruča i poludistance, sa velikim volumenom poena i odličnim osećajem za prostor. Ako Srbija zaustavi Garzu bez mnogo dodatnih rotacija, BiH ostaje bez idealnog lanca kreacije. Ako Garza natera Jokića i pomoćnu liniju na rana prilagođavanja, gosti mogu dugo da ostanu u utakmici.

Drugi bitan duel je Avramović protiv spoljne linije BiH. Srbija je u prethodnim kvalifikacionim utakmicama često živela od njegovog pritiska na loptu i ritma u prvom pasu, a njegov prosek od 7,5 asistencija po meču govori da je glavni dirigent ove aktuelne rotacije.

Što se tiče izostanaka, Srbija u zaključanom rosteru za večeras nema Bogdana Bogdanovića, Ognjena Dobrića, Marka Gudurića, Nikolu Milutinova, Filipa Petruševa, Vasilija Micića i još nekoliko standardnih imena iz najjačeg sastava; za Bogdanovića je Alimpijević još u maju naveo da je verovatno da će preskočiti jul, a KSS je objavio da Dobrić zbog naprsnuća prsta desne šake neće igrati protiv Švajcarske i BiH. Kod BiH je najkrupniji minus Musa, dok su u odnosu na neke ranije turnire van aktuelnog rostera i Jusuf Nurkić i još deo starijih rotacionih rešenja; za većinu tih odsustava zvanični razlog u FIBA roster-confirmation tekstu nije preciziran.

Prognoza zato ide u smeru meča u kojem BiH može da bude ozbiljno konkurentna 25 do 30 minuta, ali Srbija ima više načina da dođe do stabilne završnice. Ako Srbija zadrži asistencije iznad 20, dobije skok i svede Garzu na “teške” poene umesto ritmičkih serija, logika meča vodi ka pobedi.