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Naši reprezentativci, predvođeni selektorom Stevanom Mijovićem, sleteli su na Aerodrom „Nikola Tesla“, gde su ih dočekali gromoglasni aplauzi i povici podrške, kao zasluženo priznanje za istorijski uspeh.

Po dolasku u Beograd, mlade košarkaše pozdravili su i predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović, potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić i generalni sekretar Predrag Kanački, koji su im čestitali na izvanrednom rezultatu i dostojnom predstavljanju Srbije na svetskoj sceni.

1/5 Vidi galeriju Doček za mlade košarkaše Foto: KSS

Srpska publika imaće priliku da pozdravi vicešampione sveta i večeras, na poluvremenu kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo između Srbije i Bosne i Hercegovine, koja se igra u Hali „Aleksandar Nikolić“.

Pogledajte emotivne scene sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla":