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Srbija u meču poslednjeg, 6. kola prve runde kvalifikacija, dočekuje Bosnu i Hercegovinu u ponedeljak u 20 časova u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić".

Naši momci će večeras imati veliku podršku sa tribina, a meč iz prvog reda će gledati i supruga Nikole Jokića, Natalija Jokić.

00:31 Jokićeva supruga Natalija sa ćerkom Ognjenom i sinom Ignjatom Izvor: Kurir

Ona će sa ćerkom Ognjenom i sinom Ignjatom u prvom redu sedeti pored Nikolinog brata, Nemanje, koji je takođe večeras u Pioniru.

1/8 Vidi galeriju Nikola Jokić i Natalija Jokić Foto: ATA images, Pritnscreen/Instagram, Dado Đilas

Inače, obe ekipe su još ranije obezbedile plasman u drugu, finalnu rundu kvalifikacija, ali utakmica ima veliki značaj jer se bodovi prenose u drugu fazu. Srbija, koja je pobedila BiH jesenas u Sarajevu ulazi u meč sa skorom 3-2, dok gosti dolaze sa učinkom 2-3.

Podsetimo ova grupa se u nastavku takmičenja ukršta sa grupom D, gde su Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija.