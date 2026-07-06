Slušaj vest

Ekipa Ergina Atamana je tako prvu fazu kvalifikacija okončala sa maksimalnih 6-0 u grupi C.

Turska je u grupi sa Srbijom koja trenutno ima skor 3:2.

Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Jurceven je bio najefikasniji sa 18 poena i pet skokova, Šengun je dodao 17, uz pet skokova, a Osman i Bona (+8sk) po 15 poena.

Na drugoj strani najbolji je bio Šumaher sa 23 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Švajcarci su se solidno držali u prvom poluvremenu, ali su ih Turci u trećoj četvrtini pregazili 29:11 i tako rešili meč.

Drugu utakmicu u grupi igraju Srbija i Bosna i Hercegovina.

Ne propustiteKošarkaTURSKA NA MIŠIĆE PROŠLA KROZ ZENICU: Bosna i Hercegovina poražena pred Srbiju!
image-1.jpg
KošarkaALIMPIJEVIĆ ZAGRMEO POSLE NOVOG PORAZA OD TURSKE: Evo šta mu je zasmetalo...
SERBIA-TURKEY_34.JPG
KošarkaŠTA ZA SRBIJU ZNAČI PORAZ OD TURSKE: Ovako izgleda tabela u kvalifikacijama za Mundobasket
Košarkaška reprezentacija Srbije, Košarkaška reprezentacija Turske
KošarkaSKANDAL! Ovako su sudije pokrale Srbiju protiv Turske! Detalj koji će vas šokirati!
profimedia-1079618843.jpg

00:07
Jokiću skandiraju “MVP, MVP” Izvor: MONDO