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Ekipa Ergina Atamana je tako prvu fazu kvalifikacija okončala sa maksimalnih 6-0 u grupi C.

Turska je u grupi sa Srbijom koja trenutno ima skor 3:2.

1/11 Vidi galeriju Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Jurceven je bio najefikasniji sa 18 poena i pet skokova, Šengun je dodao 17, uz pet skokova, a Osman i Bona (+8sk) po 15 poena.

Na drugoj strani najbolji je bio Šumaher sa 23 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Švajcarci su se solidno držali u prvom poluvremenu, ali su ih Turci u trećoj četvrtini pregazili 29:11 i tako rešili meč.