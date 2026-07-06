Košarkaši Turske savladali su u Istanbulu selekciju Švajcarske rezultatom 95:72.
KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET
TURSKA MAKSIMALNA U GRUPI GDE JE SRBIJA: Ekipa Ergina Atamana ubedljiva u Instabulu!
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Ekipa Ergina Atamana je tako prvu fazu kvalifikacija okončala sa maksimalnih 6-0 u grupi C.
Turska je u grupi sa Srbijom koja trenutno ima skor 3:2.
Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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Jurceven je bio najefikasniji sa 18 poena i pet skokova, Šengun je dodao 17, uz pet skokova, a Osman i Bona (+8sk) po 15 poena.
Na drugoj strani najbolji je bio Šumaher sa 23 poena, pet asistencija i četiri skoka.
Švajcarci su se solidno držali u prvom poluvremenu, ali su ih Turci u trećoj četvrtini pregazili 29:11 i tako rešili meč.
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