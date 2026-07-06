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Novosađanin Nikola Kusturica je privukao pažnju šire sportske javnosti sa samo 17 godina, na nedavano završenom Svetskom prvenstvu pokazao je zbog čega se već sada vidi da reprezentacija Srbije ima naslednike velikih asova te da ne moramo da brinemo za njenu budućnost.

Međutim, njegov raskošni talenat sportski znalci su uočili mnogo ranije. Kusturicu nismo imali prilike da gledamo u timovima "večitih" jer je već sa 14 godina dobio priliku o kojoj maštaju mnogi.

1/9 Vidi galeriju Biser srpske košarke - čudesni Nikola Kusturica Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, ovaj Novosađanin je odigrao zapaženu rolu 2023. godine na NBA turniru u Železniku. Skauti Barselone odmah su reagovali. Nikola tada pakuje kofere i seli se u klupski internat u Španiji. Barselona mu je veoma brzo ukazala poverenje, a Nikola je počeo da ruši rekorde jednog za drugim.

Sa svega 16 godina postao je najmlađi igrač u istoriji Barselone koji je debitovao za prvi tim, zatim i najmlađi košarkaš koji je zaigrao za klub u španskoj ACB ligi. Zato i ne čudi informacija koja je nedavno odjeknula poput bombe da je upravo ovom srpskom talentu NBA otvorio vrata i to velika.

1/6 Vidi galeriju Nikola Kusturica Foto: Fiba.com

Privukao je ovaj tindejdžer pažnju mnogih NCAA ekipa. Najtrofejniji univerzitetski košarkaški program u SAD ponudio je Kusturici čak 12.000.000 dolara za dvogodišnju saradnju, što je iznos koji se vrlo teško odbija.

Zašto nikada nije igrao u Zvezdi ili Partizanu?

Glavni razlog zašto Kusturica nije završio u Crvenoj zvezdi ili Partizanu leži u strategiji razvoja koju on i njegova porodica/menadžeri prate:

Zvezda i Partizan su poslednjih godina evroligaški timovi sa ogromnim budžetima i fokusom na instant-rezultat sa stranim igračima. Mladi domaći igrači tamo izuzetno teško dobijaju šansu u prvom timu.

Kada je došlo vreme za sledeći korak, odluka je pala na odlazak "preko bare", čime je potpuno zaobiđen prelazak u tabor večitih rivala na domaćoj sceni.

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