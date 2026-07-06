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Milvoki je poslao u Majami Adetokunba i Bobija Portisa, u zamenu za Tajlera Hira, Hajmea Hakesa, Kelela Vejra i Kasparasa Jakučionisa, u trejdu koji je odobrila NBA liga.

Adetokumbo, koji planira za nekoliko dana da otputuje u Majami, oprostio se od Baksa, za koje je igrao 13 sezona.

"Želim da to čujete od mene, grad Milvoki će zauvek biti u mom srcu. Ovo je moj dom i to je mesto gde sam dobio decu... To me je učinilo čovekom kakav sam danas. To se nikada neće promeniti. Gde god da sam, Milvoki će uvek biti moj grad, moj tim, moja porodica", rekao je grčki centar u video poruci.

Adetokunbo je najbolji strelac u istoriji franšize sa 21.531 poenom, a takođe je prvi po broju skokova i asistencija i drugi po broju ukradenih lopti.

Sa Milvokijem je osvojio titulu 2021. godine, kada je bio najkorisniji igrač (MVP) finala, a u odlučujućoj šestoj utakmici protiv Finiksa postigao je 50 poena. Između ostalog, 10 puta je bio na ol-staru i dva puta bio je MVP lige.

1/6 Vidi galeriju Janis Adetokumbo Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Verujem da je Milvoki grad radničke klase. ;To su ljudi koji svakog dana izuzetno vredno rade. Daju sav teško zarađeni novac samo da bi došli da gledaju Milvoki Bakse, da bi nešto osetili, da bi bili deo nas. ;Nadam se da sam uspeo da ih predstavljam na najbolji način. Bio sam kao oni. Dolazio sam na posao, davao sve od sebe i bio spreman da obavljam sav onaj nevidljivi, težak posao, baš kao i oni. Nadam se da im je osvajanje trofeja za ovaj grad nešto značilo, jer je meni značilo neizmerno mnogo", rekao je Adetokunbo.

Generalni menadžer Baksa Džon Horst saopštio je da je trejd bio u najboljem interesu svih.

"Otkako smo ga draftovali 2013. godine, Janis je transformisao Bakse na svaki način, na terenu, u svlačionici i kroz zajednicu. U 13 sezona postao je izuzetni lider, saigrač i predstavnik ovog grada, jedan od igrača koji je definisao generaciju. Standardi koje je postavio, nastaviće se ovde", naveo je Horst.

Predsednik Majamija Pet Rajli rekao je da je dolazak Adetokunba i Portisa jedan od najvećih trejdova koji je ta franšiza napravila.

"Janis je jedan od pet najboljih igrača u ligi, a Bobi je jedan od najboljih krilnih centara. Težak deo je trejdovati Tajlera, Kapsarasa, Hajmea i Kelela, koji su toliko dali ovoj organizaciji. Želimo im sve najbolje", dodao je Rajli.