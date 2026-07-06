Slušaj vest

Apsolutno prvo ime i najzaslužniji za ovu pobedu naše selekcije bio je maestralni Nikola Jović, koji je eksplodirao sa 32 poena, a u potpunosti je uništio odbranu protivnika sa čak sedam pogođenih trojki.

1/10 Vidi galeriju Srbija - Bosna i Hercegovina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Odmah uz njega bio je i nezaustavljivi Nikola Jokić, koji je zabeležio impresivan tripl-dabl učinak sa 20 poena, 11 asistencija i 10 skokova, još jednom pokazavši zašto je najbolji košarkaš na svetu.

Nakon meča, utiske je sumirao Nikola Jokić:

"Mislim da smo dobro otvorili utakmicu, za razliku od Švajcarske. Loše smo počeli drugo poluvreme, ali brzo smo vratili kontrolu i završili utakmicu."

Upitan je Jokić da prokomentariše sjajnu partiju Nikole Jovića.

"Igrao sam sa njim već par godina. Očekujem to od njega, znam šta može da uradi i nadam se da će ovako da igra u budućnosti."