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Naša selekcija je i drugi susret u okviru poslednjeg prozora prve runde kvalifikacija za Mundobasket rešila u svoju korist, nakon trijumfa nad Švajcarskom na gostujućem terenu, pred "orlovima" je pala i Bosna i Hercegovina rezultatom 94:81.

Srbija je već u prvom poluvremenu stekla visoku i opipljivu prednost, koju je do samog kraja rutinski sačuvala. Orlove je predvodio neverovatni Nikola Jović sa 32 poena, dok je Nikola Jokić upisao novi impresivan tripl-dabl sa 20 poena, 11 asistencija i 10 skokova. Odličnu partiju zaokružio je i Nikola Đurišić, koji je uz 16 poena podelio i 7 asistencija.

1/10 Vidi galeriju Srbija - Bosna i Hercegovina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ovom pobedom Srbija u naredni, odlučujući krug kvalifikacija ulazi sa skorom 4-2. Pored Turske (koja prenosi maksimalnih 6-0) i Bosne i Hercegovine (2-4), naši rivali u novoformiranoj grupi biće Italija (5-1), Litvanija (3-3) i Island (3-3).

S obzirom na to da će tri najbolje plasirane reprezentacije obezbediti vizu za Svetsko prvenstvo, Srbija takmičenje počinje sa treće pozicije. Već su poznati i svi termini utakmica koji nas očekuju u avgustu i novembru, kao i u februaru i martu naredne godine.

Raspored utakmica Srbije u nastavku kvalifikacija:

28. avgust: Srbija – Island

31. avgust: Italija – Srbija

26. novembar: Litvanija – Srbija

29. novembar: Srbija – Italija

26. februar: Island – Srbija

1. mart: Srbija – Litvanija