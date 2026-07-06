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Posle meča svoje impresije je izneo selektor Orlova Dušan Alimpijević:

1/10 Vidi galeriju Srbija - Bosna i Hercegovina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Dobro veče svima. Očigledno, igrali smo dobro od prve sekunde. Znali smo šta želimo iz ovog meča i kako želimo da igramo. Ako poredimo sa nekim prethodnim mečevima, verujem da je ova utakmica više bila agresivna od početka i pametnija na oba kraja terena. Imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni danas, igrali smo u dva prozora, dobru timsku košarku smo imali, 62 asistencije smo imali u dva meča. To je nešto posebno i neverovatno. Ti brojevi me čine ponosnim na ove momke.

O publici

- Šlag na torti, pun Pionir, imao sam utisak da bi bila i puna Arena. Sjajno je šta se prethodnih dana dešava u košarci.

Zadovoljan je celim kvalifikacijama do sada.

- Moramo biti zadovoljni. Moglo je, naravno, bolje za jednu pobedu, to je neki naš perfektni plan, ali nismo imali tu sreću da imamo drugog protivnika do najsjajnijeg protivnika. Turska je najspremnija federacija da da sve što ima, da obaveže sve igrače da budu u okviru tima. Mi smo odigrali te dve utakmice u sastavu u kojem smo bili na gornjem maksimumu, na jednu, dve lopte. Izuzetna borba. Nedostajala je jedna – moglo je i gore. BiH je nezgodan protivnik, znate u kakvom smo timu u prvom prozoru imali samo četiri igrača: Tansković, mBarna, Ristić i Momirov. Predstojeći prozori i dalje su izuzetno važni.

Zatim je govorio o Jokiću.

- Izvanredan osećaj, najbolji igrač sveta je on, ne jedan od. Način na koji se ponaša, način na koji shvata svoju ulogu i pristupa obavezama je za pun respekt i uživanje. Reprezentacija je uvek davala, uvek je poneki mladi igrač iskočio i neko novo ime se pojavilo. Sećate se u prvom prozoru kako je Miljenović preuzeo minute tada, pojavio se i rešio utakmicu.

00:31 Jokićeva supruga Natalija sa ćerkom Ognjenom i sinom Ignjatom Izvor: Kurir

Potom je najavio da će Mijović biti deo štaba u avgustu i da će biti poziva za srebrne kadete u A tim, što se izvesno odnosi na Nikolu Kusturicu, momka koji igra za Barselonu.

- Reprezentacija daje heroje i mogu lakše kroz karijeru uz to veće samopouzdanje. Za mlade, tako se pogodilo danas da su sve tri selekcije mogle da dođu, to je nešto što je sjajno, ponosni smo na U17, da im čestitamo, da saopštimo selektoru da će biti u stručnom štabu za avgust i da će biti nekih mladih momaka sa spiska na novom spisku. Pratimo ostale selekcije kojima sada kreće takmičenje.

Aleksa Avramović u Bešiktašu kod njega?

- Ipak je ovo praznik srpske košarke, razumite me, molim vas, moj klub... Njegova situacija je komplikovana, eto da večeras slavimo pobedu, pa drugom prilikom.

O izjavi Atamana.

- Nemam šta, znamo kako to funkcioniše sa njim.

Uloga Jokića i kapitenska traka?

- Slušajte, ne treba biti previše pametan i dati mu... On je kod svih selektora bio zastupljen, možda je doprineo naš odnos od ranije. Ne znam zašto pitate za njegovu ulogu, njegovu kapitensku? Tu je kratka priča, ko ako ne on u ovom sastavu, nema šta tu da se objašnjava. Sve je rekao na terenu, a ne vidite njegovo ponašanje na obrocima, van košarke, u hotelu. Svi zajedno smo ponosni na našeg kapitena.

00:52 Jokić izveo reprezentativce Srbije na zagrevanje Izvor: Kurir

Na kraju je opširno govorio o tome kako tim izgleda.

- Meni je drago ako vidite da je tim izgledao dobro. Posebno kako smo timski igrali, nesebično. Ima tu stvari koje mogu bolje i koje treba menjati, ali pre nego što dogovorim an pitanje, u tri prozora smo imali tri različita tima, u četvrtom će biti četvrti. Nijedan prozor nam ne može služiti da iskustveno nešto dobijemo i da se nadovežemo na njega, svaki je bio priča za sebe. Onda se završi i briše i opet kreće priča nova, to su neki negativni efekti ovih prozora. Kako nama, tako i svima.

Iznenađenja, videli ste juče kakvi su rezultati došli i koliko je teško igrati. Moj osećaj je fantastičan, uživam da radim sa njima. Meni je najvažnija dobra atmosfera među njima, često to nije skup najboljih, nego onih koji najbolje funkcionišu. To su rekli i mnogo pametniji treneri od mene. Mi ćemo nastaviti u tom maniru i dalje i za sledeće prozore. Od prvog dana od kada sam selektor, što sam manje rekao i štabu, da smo mi tu da uživamo i da nam bude privilegija što smo deo reprezentacije Srbije i da svima to treba da bude pod ljubav, čast, a ne neku nervozu ili neke druge negativne emocije - izjavio je Dušan Alimpijević.

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