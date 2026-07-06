Nikola Jokić direktno o svojoj sudbini u Denveru.
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KRAJ PRIČE! JOKIĆ PRELOMIO! Srbin konačno otkrio gde želi da nastavi karijeru - Denver na potezu!
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Košarkaši Srbije ubedljuvo su pobedili Bosnu u kvalifikacijama za Mundobasket sa 94:81, a posle meča u dvorani "Aleksandar Nikolić", pred novinare je stao Nikola Jokić.
Jokić je progovorio o svojoj sudbini u dresu Denver Nagetsa, rekavši da mu je ostanak u Koloradu prioritet...
Srbija - Bosna i Hercegovina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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- Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru, verovatno ću potpisati sledeće godine. Moja želja je da igram do kraja života u Denveru, a na njima je da li će dati ponudu ili neće - rekao je Jokić.
Jokić je meč završio sa tripl-dablom. Imao je 20 poena, 11 asistencija i 10 skokova.
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