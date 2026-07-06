Košarkaši Srbije ubedljuvo su pobedili Bosnu u kvalifikacijama za Mundobasket sa 94:81, a posle meča u dvorani "Aleksandar Nikolić", pred novinare je stao Nikola Jokić .

Jokić je progovorio o svojoj sudbini u dresu Denver Nagetsa, rekavši da mu je ostanak u Koloradu prioritet...

- Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru, verovatno ću potpisati sledeće godine. Moja želja je da igram do kraja života u Denveru, a na njima je da li će dati ponudu ili neće - rekao je Jokić.