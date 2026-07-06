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Srpski košarkaš Nikola Jović je izneo utiske na konferenciji za medije posle pobede nad Bosnom i Hercegovinom.

Košarkaška reprezentacija Srbije je savladala BiH sa 94;81, u okviru poslednjeg kola prve runde, Grupe C kvalifikacija za Mundobasket.

Srbija - Bosna i Hercegovina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Jović je izmao zanimljiv komenar o Nikoli Jokiću:

- I on se adaptira, dobar momak i solidan igrač. Imamo smo dobru atmosferu u timu sve vreme. Srećan sam zbog toga, osećamo se kao familija - rekao je Jović.

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