Na konferenciji za medije, Jović je podelio utiske o Jokiću i timu. Saznajte kako su se pripremali za Mundobasket.
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JOVIĆ NASMEJAO CELU SRBIJU! Evo šta je rekao o Nikoli Jokiću!
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Srpski košarkaš Nikola Jović je izneo utiske na konferenciji za medije posle pobede nad Bosnom i Hercegovinom.
Košarkaška reprezentacija Srbije je savladala BiH sa 94;81, u okviru poslednjeg kola prve runde, Grupe C kvalifikacija za Mundobasket.
Srbija - Bosna i Hercegovina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Jović je izmao zanimljiv komenar o Nikoli Jokiću:
- I on se adaptira, dobar momak i solidan igrač. Imamo smo dobru atmosferu u timu sve vreme. Srećan sam zbog toga, osećamo se kao familija - rekao je Jović.
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