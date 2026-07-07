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Japanski košarkaš Rui Hačimura postigao je dogovor sa Los Anđeles Klipersima o dvogodišnjem ugovoru vrednom 28 miliona dolara.

On će kao slobodan igrač preći u Kliperse, preneo je anonimni izvor agencije Asošiejted pres.

1/4 Vidi galeriju Četvrti meč polufinalne serije Zapada, Lejkersi - Oklahoma Foto: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Hačimura će preći u treći NBA klub, nakon što je u osam sezona igrao za Vašington i Los Anđeles Lejkerse. ;Njegov odlazak znači da su sva petorica igrača Lejkersa koja su počela prvu utakmicu prvog kola plej-ofa napustila klub - Lebron Džejms, Diandre Ejton, Markus Smart i Luk Kenrad.

Prošle sezone 28-godišnji japanski košarkaš u proseku je postizao 11,5 poena i šutirao za tri poena 44 odsto po utakmici.

I-Es-Pi-En (ESPN) je preneo da je Hačimura odbio ponude Golden Stejta, Minesote, Bruklina i San Antonija jer je želeo da ostane u Los Anđelesu.