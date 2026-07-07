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Ergin Ataman ponovo je podigao prašinu svojim izjavama.

Selektor Turske nije propustio priliku da pošalje poruku Srbiji nakon završetka prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, istakavši da njegova reprezentacija ima rezultate koji govore sami za sebe.

Turska je kvalifikacije završila bez greške – sa svih šest pobeda u grupi – dok je Srbija sa učinkom 4-2 završila iza velikog rivala. Posle trijumfa nad Švajcarskom, Ataman je odlučio da naglasi razliku između dve selekcije i još jednom podseti na prethodne duele.

1/4 Vidi galeriju Ataman na klupi reprezentacije Turske Foto: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Srbi danas misle da su na vrhu svetske košarke, ali nisu. Mi smo pobedili Jokićevu reprezentaciju na Evropskom prvenstvu i izbacili najvećeg favorita turnira", rekao je Ataman.

Tu se nije zaustavio.

"Zatim smo dva puta pobedili Srbiju u grupi, a sa svih šest pobeda završili smo ispred Srbije na tabeli. To je ogroman uspeh za tursku košarku", poručio je selektor Turske.

Ataman je zatim poslao poruku koja će sigurno odjeknuti u Srbiji.

"Neka Srbi i dalje misle da su na vrhu, ali mi smo ti koji smo na vrhu", zaključio je temperamentni stručnjak.

Podsetimo, rivalstvo Srbije i Turske poslednjih godina dobilo je dodatnu tenziju. Ataman je već ranije izazivao reakcije u javnosti svojim samouverenim izjavama, a sada je ponovo odlučio da sebe i svoju reprezentaciju stavi u prvi plan.

U narednoj fazi kvalifikacija za Mundobasket ukrstiće se putevi Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine sa selekcijama Islanda, Italije i Litvanije.