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Real Madrid nastavlja veliku rekonstrukciju tima posle razočaravajuće sezone bez ijednog osvojenog trofeja, a novi igrač koji napušta kraljevski klub je Aleks Len.

Iskusni ukrajinski centar stigao je u Madrid prošlog oktobra posle čak 12 godina provedenih u NBA ligi, ali nije uspeo da se nametne u ekipi i izbori ozbiljniju ulogu.

Iako je dobio priliku i nakon povrede Valtera Tavaresa, Len nije uspeo da ubedi stručni štab da zaslužuje mesto u timu, pa je rastanak bio očekivan.

Prilikom dolaska u Real potpisao je višegodišnji ugovor, ali je u njemu postojala klauzula koja je klubu omogućavala da ovog leta jednostrano raskine saradnju. Upravo tu opciju Madriđani su sada i iskoristili.

Na njegovu sezonu uticali su i problemi sa povredom pete, zbog kojih nije uspeo da uhvati pravi ritam.

U Evroligi je odigrao 23 utakmice i prosečno provodio nešto više od devet minuta na parketu. Za to vreme beležio je tri poena i dva skoka po meču, što nije bilo dovoljno da zadrži mesto u redovima evropskog velikana.

Len iza sebe ima bogatu NBA karijeru, tokom koje je nosio dresove Finiks Sansa, Atlanta Hoksa, Sakramento Kingsa, Toronto Reptorsa, Vašington Vizardsa i Los Anđeles Lejkersa.

Ostaje da se vidi da li će 34-godišnji centar ostati u Evroligi ili će karijeru nastaviti na nekoj drugoj adresi.