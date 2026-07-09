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Jedan od najvećih simbola Toronta i čovek koji je franšizi doneo istorijsku NBA titulu završio je bogatu karijeru tamo gde je ostavio najdublji trag.

Kajl Lauri zvanično je stavio tačku na 20 godina dugu NBA karijeru potpisivanjem simboličnog jednodnevnog ugovora sa Toronto Reptorsima, kako bi se penzionisao u dresu kluba u kojem je postao legenda.

Američki plejmejker je godinama ponavljao da želi da poslednji potpis u karijeri stavi upravo u Torontu, a sada je to obećanje i ispunio. Odluku o povlačenju sa parketa saopštio je emotivnom porukom na društvenim mrežama, nakon čega je usledila svečana ceremonija u Torontu.

Lauri je u dresu Reptorsa proveo devet sezona, šest puta bio učesnik Ol-star utakmice i predvodio tim do prve NBA titule u istoriji kluba 2019. godine. Mnogi navijači i stručnjaci smatraju ga najvećim košarkašem koji je ikada nosio dres Toronta.

Tokom oproštaja klub je potvrdio da će njegov dres sa brojem sedam biti povučen iz upotrebe naredne sezone, čime će Lauri dobiti još jedno veliko priznanje za sve što je učinio u dresu kanadskog tima.

Lauri je tokom dve decenije u NBA ligi nosio dresove Memfis Grizlisa, Hjuston Roketsa, Toronto Reptorsa, Majami Hita i Filadelfije Seventisiksersa. Karijeru završava kao šampion NBA lige, šestostruki Ol-star i olimpijski šampion sa reprezentacijom SAD, ali pre svega kao čovek koji je zauvek promenio istoriju košarke u Torontu.