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Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Lana Marić sa 15 poena, uz četiri skoka, dok su po 10 poena dodale Valentina Zarić (pet skokova) i Minja Aranđelović.

U selekciji Francuske bolja od ostalih je bila Sara Sise sa 33 poena i 10 skokova.

Srbija u razigravanju od devetog do 16. mesta igra protiv Nemačke, dok Francuska u četvrtfinalu igra protiv domaćina Litvanije.

(Beta)

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