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Zvanično je potvrđeno iz Hjuston Roketsa, spoljna linija ekipe od danas je jača za Bogdana Bogdanovića.

Iskusni srpski bek stavio je paraf na ugovor sa novim klubom, koji mu je odmah putem svojih kanala poželeo dobrodošlicu u tim i Teksas.

1/16 Vidi galeriju Hjuston - Klipresi, Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Hjuston je ukazao poverenje kapitenu Srbije, a ovaj potpis doneće Roketsima preko potrebno iskustvo i šutersku stabilnost u nastupajućoj sezoni.

- Hjuston Roketsi su danas objavili da su potpisali ugovor sa slobodnim agentom, bekom Bogdanom Bogdanovićem. Hjustone, pomozite nam da poželimo dobrodošlicu Bogiju u naš grad.

Jednogodišnju vernost Roketsima ponudio je tridesettrogodišnji Bogdanović, potpisavši ugovor vredan oko 3,7 miliona dolara, što predstavlja veteranski minimum. Sa minimalnim opterećenjem za sopstveni platni budžet, Hjuston je na ovaj način uspeo da osigura košarkaša sa ogromnim NBA iskustvom.