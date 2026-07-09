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Kao i prvog dana, muškarci su drugog dana osvojili prvo mesto. Devojke su zauzele treće mesto u grupi.

Drugog dana takmičenja muškarci su zabeležili pobedu protiv Ukrajine i Rumunije u grupi, a u finalu su bili bolji od Letonije.

Devojke su poražene od Poljske i Ukrajine.

Basketaši su u prvom meču grupe A ubedljivo savladali Ukrajinu sa 21:10. Aleksandar Topalović je bio najefikasniji sa osam poena, dok je Lazar Kovačević postigao poen manje. Danilo Labović je upisao četiri poena, a Marko Đorđević dva.

U drugom duelu, Srbija je takođe ubedljivo savladala Rumuniju sa 21:11. Aleksandar Topalović je bio najefikasniji sa sedam poena, a Lazar Kovačević je ovog puta upisao šest poena. Po četiri poena su postigli Danilo Labović i Marko Đorđević.

Naš tim je u finalu kao i dan ranije bio bolji od domaćina Letonije, ovog puta sa 22:16. Marko Đorđević je postigao osam poena, Danilo Labović sedam, Aleksandar Topalović šest, Lazar Kovačević jedan.

1/4 Vidi galeriju Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 na Svetskom prvenstvu Foto: FIBA / KSS

Basketašice su u prvom meču grupe A poražene od Poljske sa 18:14. Marina Marčetić je postigla sedam poena, Anđela Janić tri, a Jovana Spasovski i Lejla Gluhavičanin po dva.

U drugom meču naše devojke su izgubile od Ukrajine – 17:9. Po četiri poena su postigle Anđela Janić i Lejla Gluhavičanin, dok je Marina Marčetić upisala jedan poen.

Nadmetanje u obe konkurencije se ponovo odvija u dve grupe, a raspored naših reprezentacija za poslednji dana izgleda ovako.

Treći turnir, 5. jul – muškarci: 11.15 Srbija – Švajcarska, 14.55 Srbija – Rumunija, finale u 15.55. Žene: 10.00 Letonija – Srbija, 11.50 Rumunija – Srbija, finale u 15.30.