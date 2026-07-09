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Dosadašnji košarkaš Valensije Branku Badio karijeru će nastaviti u Panatinaikosu sa kojim je danas potpisao trogodišnji ugovor.

Ovaj 27-godišnji senegalski košarkaš je prethodne dve sezone proveo u Valensiji u koju je stigao iz Manrese.

1/10 Vidi galeriju Promocija Željka Obradovića u Panatinaikosu Foto: Printscreen, Printscreen / Youtube / Panathinaikos BC

On je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 11,2 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije po utakmici. To je, takođe, bila sezona u kojoj se senegalski bek etablirao kao jedan od najboljih odbrambenih igrača u Evroligi.

Badio je treće pojačanje trenera Željka Obradovića ovog leta, nakon dolazaka Mustafe Fala i Geršona Jabuselea.