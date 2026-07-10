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Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić za komšije u rodnom Somboru i dalje je samo Nikola! U ulici u kojoj je odrastao ističu da ga slava nije promenila. Za njega imaju samo reči hvale. Kažu da je skroman, pristojan i uvek spreman da zastane, javi se i porazgovara, bez obzira na to što je danas jedna od najvećih zvezda NBA lige.

Ekipa Kurira obišla je ulicu u kojoj je Jokić odrastao, želeći da čuje kako o njemu danas govore oni koji ga poznaju celog života. Umesto izjava o NBA zvezdi, dočekale su nas priče o skromnom komšiji koji nije zaboravio svoj grad. Kažu još i da često s decom zaigra basket u obližnjem parkiću, da sa mališanima jede kokice, voli da provoza bicikl, ali i da neretko počasti sve goste obližnjeg kafića pićem.

Skromna porodična kuća u mirnoj somborskoj ulici ne odaje utisak da je iz nje potekao trostruki MVP NBA lige. Dvorište deli s još jednom kućom, kažu da tu stanuje njegov stric. Dok smo pričali s meštanima, u jednom momentu na prozor je izašao i Nikolin otac Branislav Jokić. Pristojno nam je poručio da ne želi da daje izjave za medije, ali i da je na svog sina preponosan.

1/3 Vidi galeriju Kuća porodice Jokić u Somboru Foto: Kurir

Komšije o Jokiću govore sa oduševljenjem, a ponos ne krije ni njegov nekadašnji profesor fizičkog vaspitanja Simo Rakinić.

- Nikola je bio uvek dobar u sportu, posebno u košarci. Trenirao je od malih nogu. Mislim da je bio dobar i zahvaljujući njegovom ocu, koji je bio ambiciozan. Viđam Nikolu kad dođe ovde, živim u komšiluku. Nije se promenio, dobar je, javi se uvek, kaže: "Zdravo, profesore." Samo tako nek nastavi. Mnogo mi je drago što se za reprezentaciju uvek odazove i pojavi. Najbolji je bio u košarci, tad je bio tinejdžer - priča Rakinić za Kurir.

Foto: Kurir

Kaže da je u tim godinama teško znati da li neko ima veliki potencijal ili ne.

- Treba forsirati to. Možda je on talentovan i za još neki sport, ali zahvaljujući njegovom ocu i njemu, forsirali su košarku. Naravno, i zahvaljujući njegovom talentu, on je danas tu gde jeste. Otac je bio uporan, Nikola je bio uporan. Oni su mnogo dobri ljudi. Ponosan sam prvo na našeg sugrađanina, a potom i na svog učenika - dodao je on.

Somborac Rade Ivković kaže da je Jokić legenda.

- On je pomogao i da se ovde adaptira osnovna škola. To je jedan običan, normalan čovek. On, evo, ovde šeta sa svojom ćerkom, dole tamo u parkiću igra se s decom. Ponosni smo na njega - priča nam Rade, krenuše mu i suze od silnog ponosa.

Foto: Kurir

Jokiću je poručio da je nenadmašan.

- On se javlja svima, svakom detetu, slika se, mi Somborci se ponosimo time - dodaje.

Slavnog košarkaša viđa i Dragana Berić.

- On se ponaša prizemno i normalno. Lepo je vaspitan, uvek mu se javim. Prilaze mu fanovi i meštani da se slikaju, a on nikoga ne odbija - kaže.

Foto: Kurir

Sreli smo i Jokićevog bivšeg komšiju Stefana Mihajlovića:

- Živeli smo kao deca u zgradi do zgrade, sada ga retko viđam. Ovde kad se pojavi, miran je, lagan, izađe, javlja se ljudima, viđam i njegovu suprugu. Kažu da je ostao skroman, da se igra u parku s decom...

Foto: Kurir

Želi mir Gradi novu kuću na periferiji Iako sebi može da priušti kuću iz snova, saznali smo od meštana da Nikola Jokić na periferiji Sombora gradi porodično imanje.

- Pravi kuću i sve će to lepo da sredi. Tu planira da provodi vreme kad nije u Americi - kaže naš izvor.