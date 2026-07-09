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Vajli, koji je u redove nemačkog tima došao iz Hapoela iz Jerusalima, potpisao je trogodišnji ugovor sa novim klubom.

Ovaj 27-godišnji košarkaš je prošle sezone prosečno beležio 10,4 poena u 17 utakmica Evrokupa, predvodeći takmičenje 9,5 skokova po meču.

On je bio drugi po broju blokada (1,5 blokada po meču) i peti po procentu šuta za dva poena (73,9 odsto).

Predstojeća sezona biće njegova prva u Evroligi.

(Beta)

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