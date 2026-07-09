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Jedan od najtalentovanijih mladih srpskih košarkaša Nikola Kusturica napravio je veliki korak u karijeri - svoju budućnost gradiće u NCAA ligi, gde će nositi dres prestižnog univerziteta UCLA.

Kusturica, rođen 2009. godine, privukao je veliku pažnju američkih košarkaških velikana nakon sjajnih partija u mlađim reprezentativnim kategorijama. Bio je jedan od predvodnika generacije Srbije koja je osvojila srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Istanbulu.

1/9 Vidi galeriju Biser srpske košarke - čudesni Nikola Kusturica Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na tom turniru mladi srpski košarkaš pružio je impresivne partije i našao se u idealnoj petorci šampionata, uz prosek od 24,6 poena i 6,9 skokova po utakmici. Njegove igre nisu prošle nezapaženo, pa su interesovanje pokazali brojni prestižni američki univerziteti.

Kusturica je u jednom trenutku imao izbor između ponuda velikih programa kao što su Kentaki Vajldketsi i UCLA Bruinsi, a odluka je pala u korist univerziteta iz Los Anđelesa.

UCLA će u srpskom talentu dobiti igrača od kojeg se mnogo očekuje, a Kusturica bi trebalo da bude jedan od nosilaca novog talasa programa koji želi da se vrati na vrh univerzitetske košarke. Poslednju titulu NCAA šampiona UCLA je osvojio 1995. godine.

Tokom bogate istorije ovog univerziteta kroz program su prošla brojna velika košarkaška imena, među kojima su Karim Abdul-Džabar, Bil Volton, Gejl Gudrič, Džamal Vilks, Redži Miler, Rasel Vestbruk, Kevin Lav i Lonzo Bol.

1/6 Vidi galeriju Nikola Kusturica Foto: Fiba.com

Dolazak Nikole Kusturice u UCLA predstavlja još jednu potvrdu da srpska košarka i dalje proizvodi talente koje primećuje najveća svetska scena.

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