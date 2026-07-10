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Predstojećeg vikenda Novi Sad biće domaćin još jednog turnira u 3x3 basketu u organizaciji Dušana Buluta.

Čuveni Quest odigraće se 11. i 12. jula na sada već legendarnom novosadskom terenu Đačkog igrališta uz učešće 12 izuzetno kvalitetnih domaćih i stranih ekipa, ali i uz bogat zabavno-muzički program.

1/6 Vidi galeriju Dušan Bulut Foto: Privatna arhiva, Tim Heitman / Getty images / Profimedia, Patrick McDermott / Getty images / Profimedia

Kuriozitet ovog turnira je podatak da će pobednik izboriti plasman na World tour, najprestižniji FIBA turnir, koji će se održati u glavnom gradu Bahreina - Manami.

“Sa velikim ponosom mogu da kažem da nastavljamo sa serijom turnira u Novom Sadu ovog leta. Ambiciozan projekat kojim smo želeli da dodatno popularizujemo 3x3 basket se odvija po planu i to me jako raduje”, počeo je priču proslavljeni srpski basketaš Dušan Bulut.

“Prošlog vikenda su održane kvalifikacije za Quest, uz učešće 12 ekipa. Organizacija je zaista bila izvanredna, sve je proteklo u najboljem redu, igrao se veoma dobar basket i bila je to prava uvertira za ono što nam predstoji. Na tom kvalifikacionom turniru pod nazivom 3x3 NS Hoops je trijumfovala ekipa Srbija miks i na taj način izborila je učešće na Quest-u, a odlučili smo i da ekipi 3x3 Aranđelovac, koja je igrala u finalu dodelimo vajld kartu”.

Bulut, koji je čak četiri puta osvajao FIBA World tour, i dva puta bio MVP ovog prestižnog turnira, izrazio je veliko zadovoljstvo što će se Quest igrati na terenu Đačkog igrališta:

„To je zaista posebno mesto u istoriji srpskog 3x3 basketa. Slobodno se može reći da je na neki način sredinom devedesetih godina tu posejano seme svih budućih uspeha ovog sporta u Srbiji. Upravo iz tog razloga ovaj turnir na neki način biće i omaž prvoj generaciji naših basketaša koji su pre tačno 30 godina prvi put igrali na Svetskom prvenstvu u Budimpešti. Toj ekipi koju su činili Kovačević, Berić, Beljanski, Delić, kao i trenerima Vuletu Kešelju i Marinu Sedlačeku priredićemo malu počast. Pre finalnog meča u nedelju dodelićemo im specijalne sakoe, po ugledu na one koji se dobijaju za ulazak u NBA kuću slavnih u Springfildu i vratiti sećanje na sve ono što su učinili i doprinos koji su dali u razvoju ovog sporta kod nas“, konstatovao je Bulut.

On je najavio i nastavak aktivnosti.

„U petak 17. jula biće organizovan još jedan međunarodni turnir za igrače do 23 godine. Biće to četvrti turnir ovog leta. On će biti deo mog kampa koji se u Novom Sadu održava još od 2018. godine. Uveren sam da će sve to pratiti dobra atmosfera i da će svi prisutni imati priliku da nauče nešto novo, sakupe dragoceno znanje i iskustvo, da uživaju u dobrim utakmicama, ali i lepom druženju“, zaključio je Bulut.