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"Ponekad sudbina ima druge planove i priča se ne odvija onako kako sanjamo. Uprkos tome, naše zajedničko putovanje je završeno sa dve velike titule: u grčkom prvenstvu i u Evroligi. Kinane, pre svega ti želimo dobro zdravlje i svaki uspeh u sledećem poglavlju tvog putovanja. Hvala ti na tvom profesionalizmu, strpljenju i načinu na koji si se snažno i dostojanstveno nosio sa svakim izazovom. Želimo ti sve najbolje, Kinane", piše u objavi Olimpijakosa na društvenoj mreži Iks (X).

Evans (29) je u Olimpijakosa došao u julu 2024. godine iz Žalgirisa.

Američki plejmejker se tokom svog boravka u klubu iz Pireja mučio sa povredama. Neposredno pre dolaska u Olimpijakos, Evans je doživeo pucanje patelarnog ligamenta, zbog kog je sa terena odsustvovao godinu i po dana.

Na teren se vratio u novembru prošle godine, da bi posle samo dva minuta igre u svojoj prvoj evroligaškoj utakmici nakon pauze zadobio povredu Ahilove tetive, zbog koje je propustio ostatak prošle sezone.

Evans je u svojoj poslednjoj kompletnoj evroligaškoj sezoni, kao član Žalgirisa u proseku beležio 17,3 poena, 3,9 asistencija i 2,8 skokova.

(Beta)