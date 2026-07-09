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"Nakon sezone 2025/26, Košarkaški klub Partizan je iskoristio ugovornu klauzulu i doneo odluku da prekine saradnju sa Šejkom Miltonom", piše u objavi crno-belih na društvenoj mreži Iks (X).

Milton (29) je u Partizan došao pred početak prošle sezone, u kojoj je u Evroligi u proseku beležio 6,9 poena, 2,4 asistencije i 1,4 skoka.

Američki bek je u regionalnoj ABA ligi upisivao 11,9 poena, 2,8 asistencija i 2,1 skok po utakmici.

Milton se u prethodnoj sezoni mučio sa povredama, zbog kojih je za crno-bele u svim takmičenjima odigrao samo 39 utakmica, propustivši plej-of ABA lige i Fajnal-for Superlige Srbije.

"Crno-beli žele Šejku puno sreće i uspeha u nastavku karijere", navodi se u objavi Partizana.

(Beta)