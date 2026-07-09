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Krka u svom saopštenju nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 27-godišnjim Amerikancem, koji može da pokrije pozicije krilnog centra i centra.

"Već dugo pratimo Galina Smita, tako da nam je drago što smo uspeli da ga dovedemo u Novo Mesto. Reč je o veoma atletski nadarenom i atraktivnom igraču koji će nam doneti dodatnu snagu pod oba koša. Kvalitetan je i u odbrani i u napadu, a odlikuju ga energija, skočnost i atraktivna igra iznad obruča. Verujem da će se savršeno uklopiti u naš tim", rekao je direktor Krke Jure Balažić, a preneo sajt kluba.

Smit je u prošloj sezoni, kao član Nefčija, u FIBA Evrokupu u proseku beležio 11 poena, 6,7 skokova i 1,5 blokada.

Pre dolaska u Nefči, igrao je za kazahstansku Astanu, nemačke Krajlshajm Merlinse, novozelandske Kanterburi Remse, finski Kataja Basket i švedski Sedertelje.

Smit je rekao da smatra da je dolazak u Krku "odličan potez" zbog poverenja koje stručni štab slovenačkog kluba ima u njega.

"Uvereni su da ću se dobro uklopiti u tim, što mi uliva dodatnu sigurnost i mir. Dva faktora su bila presudna za dolazak u Krku: reputacija kluba kada je reč o razvoju igrača i činjenica da se Krka takmiči u ABA ligi. Stoga verujem da zajedno možemo dobro da igramo i ostvarimo dobre rezultate. Mogu da poručim navijačima da ću uvek davati sve od sebe kako bih pomogao timu da dođe u najbolju poziciju za pobedu. Njihova podrška je veoma važna i uvek ću je ceniti, jer će nam mnogo značiti tokom cele sezone", naveo je Smit.

(Beta)