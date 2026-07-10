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Srbija je u julskom prozoru ostvarila dve pobede i tako završila prvi kvalifikacioni krug. Trijumfi protiv Švajcarske u gostima i protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu su obezbedili Orlovima drugo mesto u grupi.

Sada je pred selektorom Dušanom Alimpijevićem i njegovom ekpiom drugi krug kvalifikacija i utakmice protiv Islanda, Italije i Litvanije. Dva meča će Srbija odigrati već u avgustu, a Birčević bi voleo da i tada u timu bude Nikola Jokić.

"Prozori kvalifikacija su jako nezgodni. Igrači skoro pa nikada nisu igrali zajedno. Tokom ovog leta smo imali priliku da se Jokić odazvao na ove dve utakmice, ali videćemo šta će biti u avgustu. Imamo kvalitetan tim za ove kvalifikacije i nema bojaznosti - sada sve izgleda dobro", rekao je Stefan Birčević za "Legalbet".

1/10 Vidi galeriju Srbija - Bosna i Hercegovina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Osvajač medalje na Svetskom i Evropskom prvenstvu, kao i na Olimpijskim igrama je iz Lazarevca baš kao i selektor.

"Velika je stvar za Lazarevac što je selektor iz našeg grada, Lazarevac se vratio na košarkašku mapu sa Kolubarom", poručio je proslavljeni košarkaš.

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