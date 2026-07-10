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Nekadašnji centar Crvene zvezde, Donatas Motejunas, spreman je za radikalan zaokret u karijeri. Iskusni Litvanac, koji je nakon završetka prošle sezone postao slobodan igrač, odlučio je da dres za klasičnu košarku zameni basketom 3x3, a primarni cilj mu je plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

Ekspanzija basketa u Litvaniji doživela je vrhunac nakon što je njihova selekcija osvojila bronzano odličje na Igrama u Parizu. Ubrzani razvoj ovog sporta i sve veći ugled koji uživa u svetu privukli su i Motejunasa, koji u ovoj disciplini prepoznaje idealnu šansu da svojoj bogatoj biografiji doda i olimpijsku medalju.

1/6 Vidi galeriju Iskusni litvanski centar - Donatas Motejunas Foto: Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Selektor potvrdio kontakt: "Motejunas ide na trening kamp"

Da priča nije samo na nivou glasina, potvrdio je i selektor litvanske 3x3 reprezentacije, Dainijus Novickas, naglasivši da je komunikacija već uspostavljena.

"Donatas je sam pokazao veliku želju da obuče dres nacionalnog tima. Stupili smo u kontakt, čuli se telefonom, a potom je i došao kod mene. On će igrati na Evropskom prvenstvu u septembru, nakon čega će definitivno dobiti poziv za naš trening kamp. Naravno, ostaje da se vidi da li će uspeti da se izbori za svoje mesto u konačnom sastavu", izjavio je Novickas.

Proširenje turnira i prepreka zvana Srbija

Put do Los Anđelesa biće znatno otvoreniji za sve selekcije, s obzirom na to da će se broj učesnika na muškom olimpijskom turniru 2028. proširiti sa dosadašnjih osam na dvanaest ekipa. Ova promena otvara prostor Litvancima da na Igre pokušaju da plasiraju i mušku i žensku selekciju.

Ipak, sistem kvalifikacija donosi ozbiljne izazove:

Direktan plasman: Obezbediće ga po pet najboljih svetskih timova u obe konkurencije, uz domaćina SAD.

Geografsko pravilo: Ova direktna mesta se dodeljuju po principu "jedno po kontinentu".

Evropski lider: Kako je reprezentacija Srbije trenutno apsolutni vladar evropskog basketa, Litvanija će svoju vizu za LA morati da traži težim putem.

1/4 Vidi galeriju Donatas Motejunas na treningu u Kaunasu Foto: Instagram/d.sirtautas

Četiri šanse za vizu

Preostalih šest karata za Los Anđeles biće podeljeno kroz četiri izuzetno jaka kvalifikaciona turnira. Upravo u tom zahtevnom procesu Litvanci vide Motejunasa kao svog glavnog aduta. Veruje se da bi njegovo ogromno iskustvo iz košarke 5 na 5 moglo da donese ključnu prevagu na terenu i pomogne ovoj baltičkoj zemlji da podigne basket na još viši nivo popularnosti.

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