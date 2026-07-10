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Proslavljeni srpski as osvrnuo se na jedan spontani susret sa trostrukim najkorisnijim igračem NBA lige u njegovom rodnom gradu, priznavši da ga je to popodne sa Jokićem potpuno kupilo i ostavilo neizbrisiv trag.

- Pre mnogo godina, sreo sam Nikolu sasvim slučajno u njegovom Somboru. Svratio sam do jedne male ulične prodavnice (trafike) da nešto kupim, i on je bio tamo — jednostavno je stajao u redu kao i svi ostali. Nisam mogao da odolim a da ga ne zamolim za fotografiju - započeo je Miljković svoju objavu na Linkedin profilu.

Iako je danas na košarkaškom krovu planete, legendarni srpski odbojkaš primećuje da je „Somborski pobednik“ u duši ostao potpuno isti momak.

1/5 Vidi galeriju Ivan Miljković Foto: Printskrin/Instagram

Miljković potencira da Jokićeva najveća moć zapravo leži u tome što ga slava i ogroman pritisak nisu nimalo promenili, već je uspeo da sačuva vernost svojim korenima, porodici i stvarima koje voli van terena.

- Njegova porodica ostaje van svetala reflektora. Kad god je to moguće, vraća se u Srbiju. Ponosno predstavlja reprezentaciju, čak i kada mnoge superzvezde biraju odmor. Njegova najveća strast, pored košarke, su njegovi konji. U svetu gde uspeh često donosi pritisak da postanete neko drugi, Nikola je izabrao nešto mnogo teže: da ostane svoj - dodaje Miljković.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić oduševio navijače kada je poklonio loptu dečaku Foto: Printscreen / Twitter / NBA

Slavni odbojkaš dodaje za kraj:

- Najveći izazov nije postati uspešan. Najveći izazov je ostati prizemljen nakon što uspeh stigne. Prava veličina se ne meri samo trofejima, rekordima ili ugovorima. Meri se sposobnošću da sačuvate svoj identitet, zaštitite porodicu, poštujete korene i živite u skladu sa svojim vrednostima kada biste mogli da izaberete drugačije. To je jedan od najređih oblika liderstva - poručio je Miljković.