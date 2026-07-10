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Crno-beli ovog leta prolaze kroz potpunu rekonstrukciju igračkog kadra, a silni odlasci iz Humske naterali su i prvu zvezdu tima, Karlika Džonsa, da javno reaguje.

Svega nekoliko trenutaka nakon što je Partizan i zvanično potvrdio prelazak Bruna Fernanda u Anadolu Efes, plejmejker Južnog Sudana ostavio je zagonetnu poruku na društvenim mrežama koja je momentalno „zapalila“ navijače.

1/5 Vidi galeriju Karlik Džons na meču Partizan - Asvel Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

"Čoveče, šta mi ovo radimo!!! Da li sam jedini koji misli da je ovo nenormalno", napisao je Karlik na Instagram storiju.

Foto: Screenshot

Ipak, ostalo je nejasno šta je Džons zapravo hteo da poruči i da li se njegova reakcija uopšte odnosi na košarkaška dešavanja u klubu ili je u pitanju nešto iz njegovog privatnog života.