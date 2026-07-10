Plejmejker Partizana, Karlik Džons, postavio je zagonetnu poruku na Instagramu.
Košarka
"ČOVEČE, ŠTA MI OVO RADIMO!?" Karlik Džons zapalio Instagram! Košarkaš Partizana se oglasio i poslao brutalnu poruku!
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Crno-beli ovog leta prolaze kroz potpunu rekonstrukciju igračkog kadra, a silni odlasci iz Humske naterali su i prvu zvezdu tima, Karlika Džonsa, da javno reaguje.
Svega nekoliko trenutaka nakon što je Partizan i zvanično potvrdio prelazak Bruna Fernanda u Anadolu Efes, plejmejker Južnog Sudana ostavio je zagonetnu poruku na društvenim mrežama koja je momentalno „zapalila“ navijače.
Karlik Džons na meču Partizan - Asvel Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
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"Čoveče, šta mi ovo radimo!!! Da li sam jedini koji misli da je ovo nenormalno", napisao je Karlik na Instagram storiju.
Foto: Screenshot
Ipak, ostalo je nejasno šta je Džons zapravo hteo da poruči i da li se njegova reakcija uopšte odnosi na košarkaška dešavanja u klubu ili je u pitanju nešto iz njegovog privatnog života.
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